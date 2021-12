Non solo Bolloré. I miliardari francesi che puntano la politica e le telco europee (Di martedì 14 dicembre 2021) Se la decisione del magnate franco-israeliano, Patrick Drahi, di aumentare la sua quota in British Telecom Group non è stata accolta dalla Borsa di Londra con entusiasmo, ancor meno felice è stato il governo britannico. L’imprenditore, proprietario di Altice, ha dichiarato di aver aumentato la sua quota all’interno del gruppo dal 12,1%, acquistato a giugno, all’attuale 18% diventando di fatto il maggior azionista del gruppo. L’annuncio è arrivato alla fine del blocco su ulteriori acquisti, che la legge britannica fissa a sei mesi. Eppure, da Downing Street promettono che ci vogliono prima veder chiaro, siccome “il governo si è impegnato ad armonizzare il Paese attraverso l’infrastruttura digitale, non esiterà ad agire se necessario per proteggere la nostra infrastruttura di telecomunicazioni”. Nei primi di gennaio entrerà infatti in vigore il National Security & Investment Act, in ... Leggi su formiche (Di martedì 14 dicembre 2021) Se la decisione del magnate franco-israeliano, Patrick Drahi, di aumentare la sua quota in British Telecom Group non è stata accolta dalla Borsa di Londra con entusiasmo, ancor meno felice è stato il governo britannico. L’imprenditore, proprietario di Altice, ha dichiarato di aver aumentato la sua quota all’interno del gruppo dal 12,1%, acquistato a giugno, all’attuale 18% diventando di fatto il maggior azionista del gruppo. L’annuncio è arrivato alla fine del blocco su ulteriori acquisti, che la legge britannica fissa a sei mesi. Eppure, da Downing Street promettono che ci vogliono prima veder chiaro, siccome “il governo si è impegnato ad armonizzare il Paese attraverso l’infrastruttura digitale, non esiterà ad agire se necessario per proteggere la nostra infrastruttura di telecomunicazioni”. Nei primi di gennaio entrerà infatti in vigore il National Security & Investment Act, in ...

