“Non puoi uscire”. GF Vip, Aldo Montano costretto a rimanere nella Casa. Qualcosa è cambiato (Di martedì 14 dicembre 2021) Restare o tornarsene a Casa? È il dilemma che in questi giorni assilla, per modo di dire, gli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip 6. Ieri, lunedì 13 dicembre, era l’ultimo giorno per prendere la fatidica decisione senza rimetterci un euro di penale, come da contratto. Solo che la produzione ha voluto creare due momenti per fare la scelta. E così i piani di qualcuno, in particolare quelli di Aldo Montano, sono stati scombinati. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo nell’ultima diretta del reality di Alfonso Signorini. Già da tempo diversi vipponi avevano stabilito che se ne sarebbero andati alla prima occasione utile. Parliamo in questo caso di Francesca Cipriani e Alex Belli. La prima ha lasciato per motivi di salute. Alla domanda se desiderasse rimanere la showgirl ha risposto: ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 dicembre 2021) Restare o tornarsene a? È il dilemma che in questi giorni assilla, per modo di dire, gli inquilini delladel Grande Fratello Vip 6. Ieri, lunedì 13 dicembre, era l’ultimo giorno per prendere la fatidica decisione senza rimetterci un euro di penale, come da contratto. Solo che la produzione ha voluto creare due momenti per fare la scelta. E così i piani di qualcuno, in particolare quelli di, sono stati scombinati. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo nell’ultima diretta del reality di Alfonso Signorini. Già da tempo diversi vipponi avevano stabilito che se ne sarebbero andati alla prima occasione utile. Parliamo in questo caso di Francesca Cipriani e Alex Belli. La prima ha lasciato per motivi di salute. Alla domanda se desiderassela showgirl ha risposto: ...

Advertising

borghi_claudio : @241luca @braveheartmmt @Mag_Olly Ah ma è ovvio. I contagi erano 2mila e si è pensato di mettere il green pass per… - stebellentani : @vitalbaa @colvieux non capiscono che se passa l'idea che - in nome di un bene superiore deciso dal Governo di turn… - reportrai3 : 'Dalle sponsorizzazioni più di tanto non puoi ottenere, l’unica voce di ricavi che puoi manipolare è proprio lo sca… - BandyCrash : @IlGassi Sono arrivato al punto di farmelo piacere, sto telelavoro. Ma se poi ti frantumano le palle (e da me ci st… - MarcoMorons87 : STAFFELLI IL TAPIRO D’ORO TE LO PUOI METTERE DOVE NON BATTE IL SOLE! IGNOBILE ESSERE VISCIDO -