Non è vero che un «sito militare» ha previsto «per l'Italia 20 milioni di morti entro il 2025» (Di martedì 14 dicembre 2021) Il 9 dicembre 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che «il sito militare #Deagel» avrebbe previsto «per l'Italia 20 milioni di morti entro il 2025». Si legge: «Lo sanno bene perché saranno loro a provocarli, hanno capito che in Italia basta una partita di pallone e qualche euro in tasca e delle altre cose non si interessa nessuno… o quasi, quando vi accorgerete che è tutto vero, sarà già troppo tardi». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Come abbiamo ricostruito in un precedente articolo su un caso di disinformazione simile, Deagel.com non è un «sito militare» ma una «non profit, costruita nel tempo libero» e «non legata ad alcun governo», ...

