“Non è lei la vittima, anzi”. Soleil Sorge, al GF Vip accuse pesanti dopo l’addio di Alex Belli (Di martedì 14 dicembre 2021) Il giorno dopo l’uscita di Alex Belli dalla casa Soleil Sorge continua ad essere nel centro del mirino. Tanti i commenti su di lei dopo la puntata di ieri. L’ex Uomini e Donne non ha brillato per grazia ed eleganza, e tra i più critici c’è stata Miriana Trevisan. Prima della showgirl anche Davide Silvestri ha usato parole dure durante un colloquio con Katia Ricciarelli. Se Katia ha detto: “Quella che ci è andata di mezzo è stata lei. È una ragazza di 25 anni, avrà tante colpe ma si è trovata in mezzo”, Davie ha replicato netto. “Katia, secondo me ci hanno giocato entrambi. Ha fatto comodo a entrambi”. Una bordata bella e buona verso Soleil Sorge. Poca roba in confronto a quanto scaricato contro di lei da Miriana Trevisan. “Per me ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 dicembre 2021) Il giornol’uscita didalla casacontinua ad essere nel centro del mirino. Tanti i commenti su di leila puntata di ieri. L’ex Uomini e Donne non ha brillato per grazia ed eleganza, e tra i più critici c’è stata Miriana Trevisan. Prima della showgirl anche Davide Silvestri ha usato parole dure durante un colloquio con Katia Ricciarelli. Se Katia ha detto: “Quella che ci è andata di mezzo è stata lei. È una ragazza di 25 anni, avrà tante colpe ma si è trovata in mezzo”, Davie ha replicato netto. “Katia, secondo me ci hanno giocato entrambi. Ha fatto comodo a entrambi”. Una bordata bella e buona verso. Poca roba in confronto a quanto scaricato contro di lei da Miriana Trevisan. “Per me ...

