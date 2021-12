Noir in Festival 2021: I Manetti bros. e il cast di Diabolik saranno a Milano mercoledì 15 dicembre (Di martedì 14 dicembre 2021) I Manetti bros. e il cast di Diabolik saranno gli ospiti speciali della giornata di mercoledì 15 dicembre del Noir in Festival 2021 che avrà luogo presso l'Auditorium di IULM 6. Il Noir in Festival 2021 si chiuderà nel segno di Diabolik: la 31ma edizione del Festival regalerà al pubblico due imperdibili appuntamenti dedicati al re del terrore durante la giornata di chiusura di mercoledì 15 dicembre 2021. Alle ore 15.00 presso l'Auditorium di IULM 6, Marco e Antonio Manetti, i registi del nuovo ed attesissimo Diabolik, saranno ... Leggi su movieplayer (Di martedì 14 dicembre 2021) I. e ildigli ospiti speciali della giornata di15delinche avrà luogo presso l'Auditorium di IULM 6. Ilinsi chiuderà nel segno di: la 31ma edizione delregalerà al pubblico due imperdibili appuntamenti dedicati al re del terrore durante la giornata di chiusura di15. Alle ore 15.00 presso l'Auditorium di IULM 6, Marco e Antonio, i registi del nuovo ed attesissimo...

Advertising

BnB_Ferroviere : Penultima giornata di eventi per la 31a edizione del #Noirfest a Milano: 11 film in anteprima assoluta, 10 eventi e… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Noir in Festival 2021: I Manetti bros. e il cast di Diabolik saranno a Milano mercoledì 15 dicembre… - eventiatmilano : Penultima giornata di eventi per la 31a edizione del #Noirfest a Milano: 11 film in anteprima assoluta, 10 eventi e… - badtasteit : #Diabolik, mercoledì sera l'anteprima al Noir in Festival - cinefilosit : Si chiude nel segno di #Diabolik la 31ma edizione del #NoirinFestival -