Nintendo Indie World | un nuovo showcase a dicembre | ecco quando!

(Di martedì 14 dicembre 2021)ha svelato che nel corso diavrà luogo un, e in realtà è molto prima di quanto potreste aspettarvi L’ultimo, lodedicato alle produzioni indipendenti in arrivo suSwitch, si è tenuto nel mese di agosto scorso. Un ns sicuramente interessante, anche perché arrivato poco dopo l’uscita diSwitch OLED, e che ha visti protagonisti Loop Hero, Axiom Verge 2, Metal Slug Tactics ed Eastward, una delle sorprese più grandi del panorama indipendente di quest’anno. Era piuttosto palese che, prima della fine dell’anno,avrebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : Nintendo Indie

Nintendo terrà la sua prossima presentazione incentrata sui giochi indie domani, 15 dicembre 2021, alle 17:00 ora del Regno Unito. (Sono le 9:00 del Pacifico o le 12:00 della costa ...