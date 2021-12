Next generation mobility, in prima giornata confronto su Tpl e nuova domanda (Di martedì 14 dicembre 2021) Si è conclusa ieri sera la prima delle due giornate della XVI edizione del Convegno Nazionale di Asstra dal titolo Next generation mobility che si sta tenendo presso l’Hotel Rome Cavalieri Waldorf Astoria. Nel corso della prima giornata sono stati affrontati due temi che sono centrali per lo sviluppo sostenibile della mobilità. Il primo, inerente al ruolo strategico del trasporto pubblico locale per favorire la competitività del sistema-Paese; il secondo, invece, centrato sull’evoluzione del profilo del cittadino e la nuova domanda di mobilità. I lavori sono stati aperti dal Presidente di Asstra, Andrea Gibelli, che ha sottolineato come ci siano delle esigenze della società da tenere presente per lo sviluppo della mobilità sostenibile. “Lo smart ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 dicembre 2021) Si è conclusa ieri sera ladelle due giornate della XVI edizione del Convegno Nazionale di Asstra dal titoloche si sta tenendo presso l’Hotel Rome Cavalieri Waldorf Astoria. Nel corso dellasono stati affrontati due temi che sono centrali per lo sviluppo sostenibile della mobilità. Il primo, inerente al ruolo strategico del trasporto pubblico locale per favorire la competitività del sistema-Paese; il secondo, invece, centrato sull’evoluzione del profilo del cittadino e ladi mobilità. I lavori sono stati aperti dal Presidente di Asstra, Andrea Gibelli, che ha sottolineato come ci siano delle esigenze della società da tenere presente per lo sviluppo della mobilità sostenibile. “Lo smart ...

