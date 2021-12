Nerve – film che anticipa il fenomeno Blue Whale

(Di martedì 14 dicembre 2021) Venerdì 17 dicembre, alle ore 20, al Piccolo Teatro del Giullare a Salerno riprendono le proiezioni del Tam Tam Digifest. Il tema di questa edizione è THE ALTER NET- riprendiamoci la Rete. Ildi questa settimana è “” diretto da Henry Joost e Ariel Schulman. Il lavoro è tratto dall’omonimo romanzo di Jeanne Ryan pubblicato nel 2012 e che in qualche modo hato il preoccupantedel, il gioco on line che induce ragazzi adolescenti a partecipare a sfide che mettono in pericolo la loro stessa vita. La pellicola vede la protagonista Emma Roberts, la nipotina di Julia Roberts, cimentarsi con una sfida online in cui chi partecipa è chiamato a portare a termine delle prove particolari, delle vere e proprie missioni via via sempre più pericolose ed estreme, ...

Cronache Salerno

... una episodi di ambiente internazionale. Raccontano entrambi usi e abusi dei social network e delle loro conseguenze. Il 17 dicembre sarà la volta di "", un thriller che anticipa il ...Man mano che ilprocede, la differenza pesa sempre di più nell'economia globale del prodotto. Da Matrix a Bedevil e: il lato oscuro dei social e della tecnologia al cinema