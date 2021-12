Nella guerra al califfato un’unità Usa avrebbe fatto strage di civili in Siria (Di martedì 14 dicembre 2021) Il 9 marzo 2017 la città di Raqqa era sotto pesante bombardamento. Lì aveva sede il califfato islamico proclamato tre anni prima da Abu Bakr Al Baghdadi e per la coalizione a guida Usa è molto importante aiutare dal cielo l’avanzata delle milizie curde Sdf, le quali hanno già preso in mano buona parte dell’est InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 14 dicembre 2021) Il 9 marzo 2017 la città di Raqqa era sotto pesante bombardamento. Lì aveva sede ilislamico proclamato tre anni prima da Abu Bakr Al Baghdadi e per la coalizione a guida Usa è molto importante aiutare dal cielo l’avanzata delle milizie curde Sdf, le quali hanno già preso in mano buona parte dell’est InsideOver.

Advertising

NetflixIT : Due amici. Un momento nella storia. Un thriller di spionaggio come nessun altro. Monaco: sull’orlo della guerra, ne… - SkyTG24 : 80 anni fa il Giappone attaccò a sorpresa le corazzate americane a Pearl Harbor, segnando l’ingresso degli Stati Un… - FratellidItalia : #Atreju21 @RaffaeleFitto: “Circa l’80% dei migranti che giungono sulle nostre coste non rientra nella tipologia pre… - ozeanadler : @GermanoDottori L'autore vuole emulare John Bolton, cui non sfuggiva mai l'occasione per una bella guerra. L'Ungher… - roberto2_lamela : RT @FareReteCT: @robertosaviano Michael Ende autore de 'La Storia Infinita' durante la guerra militò nella resistenza #AntiNazista. Possibi… -