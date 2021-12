Nella foto era ancora molto piccolo | oggi è un cantante molto famoso

Leggi su chenews

(Di martedì 14 dicembre 2021)in questione era solo un bambino, eppureè uno dei cantanti piùdel panorama musicale italiano: riuscite a capire di chi si tratta?InstagramDobbiamo fare un bel salto all’indietro nel tempo per tornare al periodo in cui questoera solo un bambino davverobello come tutti possiamo vedere dalla. A condividere il dolce ricordo è stato proprio il diretto interessato che con delle parole ha voluto ricordare quello che succedeva quando erae accadein ...