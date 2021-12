Nel Cts c'è chi preme per l'obbligo vaccinale, "è l'unica via" (Di martedì 14 dicembre 2021) L’obbligo vaccinale ”è l’unica misura per battere la pandemia”, altrimenti “il virus ci comanda”. Sergio Abrignani, immunologo del Comitato Tecnico Scientifico, è da sempre sostenitore dell’obbligo vaccinale e, dinanzi agli ultimi dati e alla progressione di Omicron, in un’intervista al Corriere della Sera, ribadisce la sua linea. ?È una decisione politica, basata sui fatti. Questa emergenza il SarsCov2 la sta prolungando più di quanto si potesse immaginare. Siamo noi a inseguire lui, non il contrario”. Secondo Abrignani, avendo a disposizione un vaccino che funziona bene, “la regola aurea è darlo a tutti i suscettibili” e se non lo facciamo “il SarsCov2 probabilmente non se ne andrà”. “Io vedo la vaccinazione anti-Covid come un dovere civico e sociale. Penso che certe categorie, per il ruolo ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 14 dicembre 2021) L’”è l’misura per battere la pandemia”, altrimenti “il virus ci comanda”. Sergio Abrignani, immunologo del Comitato Tecnico Scientifico, è da sempre sostenitore dell’e, dinanzi agli ultimi dati e alla progressione di Omicron, in un’intervista al Corriere della Sera, ribadisce la sua linea. ?È una decisione politica, basata sui fatti. Questa emergenza il SarsCov2 la sta prolungando più di quanto si potesse immaginare. Siamo noi a inseguire lui, non il contrario”. Secondo Abrignani, avendo a disposizione un vaccino che funziona bene, “la regola aurea è darlo a tutti i suscettibili” e se non lo facciamo “il SarsCov2 probabilmente non se ne andrà”. “Io vedo la vaccinazione anti-Covid come un dovere civico e sociale. Penso che certe categorie, per il ruolo ...

