Nel 2020 radioterapia per 100mila pazienti, 'radicale' in 15mila casi (Di martedì 14 dicembre 2021) radioterapia oncologica italiana in continua evoluzione: lo confermano i risultati dell'indagine nazionale promossa da Airo, l'Associazione italiana di radioterapia e oncologia clinica, sulla quantità e qualità delle prestazioni erogate nei centri radioterapici sul territorio nazionale, concentrandosi sui trattamenti a scopo radicale per quattro specifiche tipologie di tumore: i tumori del distretto testa-collo, il carcinoma della prostata, la neoplasia della cervice uterina e il carcinoma del polmone non a piccole cellule. I centri di radioterapia censiti sono 104; quasi 100mila tutti i pazienti sottoposti a radioterapia nell'anno 2020 di cui 47.044 al Nord, 34.686 al Centro e 18.014 al Sud. I pazienti che hanno ricevuto un trattamento radioterapico ...

