Neil Young è un vecchietto ma non si nota. "Barn" è il nuovo disco con i Crazy Horse

(Di martedì 14 dicembre 2021)è un “Canerican”, e lo canta fiero nella quarta traccia di “”,in compagnia deiuscito venerdì scorso. Perché il rocker è oggi cittadino canadese e americano. Nato a Toronto nel 1945, una vita trascorsa negli Stati Uniti rivendicando con fierezza la sua alterità, a gennaio 2020 ha preso la cittadinanza a stelle e strisce per votare contro Donald Trump. Oltre che “Canerican”,è anche un, così come i, la sua storica band di supporto. Più vecchi da sempre in realtà, più curvi, più sfatti. Il chitarrista Frank “Poncho” Sampedro, per esempio, oggi ha l’artrite, vive alle Hawaii, coltiva l’orto e fa il bagno ...

Tra slanci di responsabilità (niente tour finché si rischia il contagio) e la malinconia di vendere il proprio catalogo per fare cassa Sullo stesso argomento:e Dylan, il passato del dolore e ...Cosa che avviene anche " A Man Needs A Maid" di, una canzone che nella versione originale era gonfia di orchestrazioni e che, invece, nelle mani di Gahan assume, una fragilità straziante e ...Sempre più curvi, sempre più artritici, il solitario canadese e i suoi compagni di viaggio non rinunciano al suono di ruggine delle loro chitarre. Tra slanci di responsabilità (niente tour finché si r ...AGI - “MTV Unplugged” non è un semplice format televisivo ma rappresenta una storia che ha caratterizzato in maniera significativa la storia della comunicazione musicale globale dagli anni '90 in poi.