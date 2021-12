Negozi storici, undici nuove attività premiate da Regione Lombardia (Di martedì 14 dicembre 2021) L’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi ha premiato 161 nuove attività storiche. Di queste 11 sono a Bergamo e provincia. Un numero che porta il totale delle attività riconosciute da Regione Lombardia a 2.395. Si tratta di insegne con più di quarant’anni di storia alle spalle, riconosciute dal 2004. Tra i nuovi inserimenti, figurano in particolare, 89 Negozi storici, 46 locali storici e 26 botteghe artigiane storiche, alcune delle quali detengono veri e propri record in termini di longevità. LA LEGGE REGIONALE – Nel 2019 è stata approvata una modifica al ‘Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere’ (legge regionale 6/2010). La riforma ha incluso anche le botteghe artigiane per riconoscere formalmente la ... Leggi su bergamonews (Di martedì 14 dicembre 2021) L’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi ha premiato 161storiche. Di queste 11 sono a Bergamo e provincia. Un numero che porta il totale dellericonosciute daa 2.395. Si tratta di insegne con più di quarant’anni di storia alle spalle, riconosciute dal 2004. Tra i nuovi inserimenti, figurano in particolare, 89, 46 localie 26 botteghe artigiane storiche, alcune delle quali detengono veri e propri record in termini di longevità. LA LEGGE REGIONALE – Nel 2019 è stata approvata una modifica al ‘Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere’ (legge regionale 6/2010). La riforma ha incluso anche le botteghe artigiane per riconoscere formalmente la ...

diego4all : RT @Andunedhel: Coi negozi dei centri storici già in ginocchio, hai da vede' quanto aiuterà il doversi mettere in maschera anche solo per a… - cbergy69 : RT @Andunedhel: Coi negozi dei centri storici già in ginocchio, hai da vede' quanto aiuterà il doversi mettere in maschera anche solo per a… - MoniShantiRani : RT @Andunedhel: Coi negozi dei centri storici già in ginocchio, hai da vede' quanto aiuterà il doversi mettere in maschera anche solo per a… - Andunedhel : Coi negozi dei centri storici già in ginocchio, hai da vede' quanto aiuterà il doversi mettere in maschera anche so… - MarcelloMoscat7 : @Secchicandi2 qua da me sta chiudendo tanti negozi, ma storici proprio, e non riapre niente -