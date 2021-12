Nazionale | Balotelli sogna il ritorno Montella | E' motivato e ci crede

Advertising

Mariodi nuovo in? Chi lo allena tutti i giorni come Vincenzo Montella è convinto che la chiamata di Roberto Mancini - alla luce pure delle difficoltà in fase realizzativa palesate dagli ...E manda un segnale a Mancini: "Ha il chiodo fisso di tornare in, in Italia non lo so. È ... L'unica cosa chedeve tenere bene in mente è l'obiettivo: prima di tutto allenarsi e poi ...«La mia mente è sempre stata aperta ad avere esperienze all’estero. Dopo la pandemia pensavo fosse più complicato ma sono contento, è stata una scelta positiva scegliere la Turchia. La mentalità è sim ...Supermario gioca nell'Adana Demirspor, nel campionato turco. Il suo allenatore è Vincenzo Montella, che fa il tifo per lui: "Credo che nella sua carriera non sia mai stato concentrato come quest’anno ...