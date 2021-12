Navigator | blitz del governo che li rinnova solo per scaricarli alle Regioni Delegazione a Roma | “Così finiamo dalla padella alla brace”

(Di martedì 14 dicembre 2021) L’emendamento al decreto Recovery è stato già ribattezzato “salva”. Eppure sono proprio i diretti interessati a non sentirsi tranquilli. Anzi, lo considerano “una presa in giro”. E una lorosi è data appuntamento oggi di fronte al ministero del Lavoro eprefetture di molti capoluoghi per chiedere che la proroga di sei mesi al loro contratto contenga le necessarie garanzie professionali e occupazionali. “Da Anpal passiamoquali l’emendamento concede una discrezionalità che non ci dà certezze, soprattutto inda sempre critiche nei nostri confronti”, rilancia lacampana Ilenia De Coro, presente a. E tocca un punto ribadito anche da Cgil, Cisl e Uil nei rispettivi ...

aldocardoni : Pnrr, Trancassini: Blitz maggioranza su navigator - FratellidItalia : Pnrr, Trancassini: Blitz maggioranza su navigator - FratellidItalia : RT @FDI_Parlamento: Pnrr: Trancassini (FdI), blitz maggioranza su navigator - FDI_Parlamento : Pnrr: Trancassini (FdI), blitz maggioranza su navigator - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Pnrr: Trancassini (FdI), blitz maggioranza su navigator -

Ultime Notizie dalla rete : Navigator blitz

La Voce del Patriota

A inizio novembre, infatti, con undei Carabinieri, sono state scoperte truffe in tutto il ... Un'ultima notizia riguarda, poi, i. Per i 2.500assunti, a fine anno verrà ...I sindacati insorgono: 'E' un errore non prorogare i contratti ai' E' un 'grave errore non prorogare i contratti ai' nella manovra. 'Professionisti, selezionati e formati, che ...Per mesi sono stati al centro del dibattito sul reddito di cittadinanza e della riforma del mercato del lavoro ma in pochi hanno approfondito la loro figura e il loro ruolo. (ANSA) ...Il contratto dei lavoratori nati con il reddito di cittadinanza, prorogato dal dl Sostegni, scade a fine anno e la legge di bilancio non ne prevede il rinnovo . Reddito di cittadinanza, il ruolo delle ...