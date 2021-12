Natale sicuro | obbligo di mascherina all’aperto e proroga Stato d’emergenza | il piano del governo

Advertising

Confcommercio : ??Ci arrivi con una passeggiata, è bello, sicuro e accogliente. È il tuo negozio di fiducia. A Natale fai vivere la… - Filli94 : Draghi & company, lo spirito del Natale, a me non lo togliete di sicuro, nemmeno vi ascolto, ed evito accuratamente… - nickvox1 : RT @liliaragnar: Il pennuto da guardia ha vinto - L_Moretti_Foto : RT @MARRASVIAGGI: Hai mai pensato di regalare un viaggio a un tuo caro o a un amico? Scopri i nostri gift voucher: semplici, personalizzabi… - MARRASVIAGGI : Hai mai pensato di regalare un viaggio a un tuo caro o a un amico? Scopri i nostri gift voucher: semplici, personal… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale sicuro

Il Nuovo Torrazzo

Attal ha quindi esortato i francesi che andranno in visita presso persone fragili aa ... Sono diore di tensione per il governo Tory di Boris Johnson che nel voto in Parlamento (previsto ...* DOMENICA 19 DICEMBRE OPEN DAY PER: si terrà domenica 19 dicembre, grazie alle strutture messe a disposizione da Aiop, il prossimo open day per unin sicurezza con prenotazioni ...Commedia natalizia , ma sicuramente originale, in onda su Canale5 nella serata di martedì 14 dicembre. Dalle 21,45 andrà in onda in ...Numeri contingentati e tutti seduti con la mascherina e il Green pass rafforzato. Il Capodanno a Roma con il concerto al Circo Massimo di Tommaso Paradiso, Coez e Blanco dovrebbe essere ...