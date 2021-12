Natale: il Governo valuta l’obbligo delle mascherine all’aperto in tutta Italia (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Governo prorogherà lo stato di emergenza e potrebbe anche decidere di trasferire i poteri della struttura commissariale del generale Francesco Paolo Figliuolo alla Protezione Civile. Ad accelerare la decisione del premier Mario Draghi, anche il diffondersi della variante Omicron soprattutto in Gran Bretagna. LEGGI ANCHE: Super Green pass: controlli nel weekend in tutta Italia L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Ilprorogherà lo stato di emergenza e potrebbe anche decidere di trasferire i poteri della struttura commissariale del generale Francesco Paolo Figliuolo alla Protezione Civile. Ad accelerare la decisione del premier Mario Draghi, anche il diffondersi della variante Omicron soprattutto in Gran Bretagna. LEGGI ANCHE: Super Green pass: controlli nel weekend inL'articolo proviene da Inews.it.

