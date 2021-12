Natale, cosa fare a Firenze: feste ed eventi da non perdere (Di martedì 14 dicembre 2021) Si torna a viaggiare a Natale e fra le mete più amate dagli italiani c’è sicuramente Firenze, culla di capolavori dell'arte e dell'architettura rinascimentale. Chi decide di passare le festività nel capoluogo toscano può scegliere fra una varietà di eventi dedicati al periodo natalizio, che spaziano dal festival delle luci F-Light alla ruota panoramica più alta d’Italia, fino alla musica natalizia diffusa in piazza Signoria e San Firenze offerta dalla Fondazione Andrea Bocelli (fino al 6 gennaio). Leggi su tg24.sky (Di martedì 14 dicembre 2021) Si torna a viaggiare ae fra le mete più amate dagli italiani c’è sicuramente, culla di capolavori dell'arte e dell'architettura rinascimentale. Chi decide di passare le festività nel capoluogo toscano può scegliere fra una varietà didedicati al periodo natalizio, che spaziano dal festival delle luci F-Light alla ruota panoramica più alta d’Italia, fino alla musica natalizia diffusa in piazza Signoria e Sanofferta dalla Fondazione Andrea Bocelli (fino al 6 gennaio).

