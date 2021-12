Nasa, sonda spaziale 'tocca' il Sole per la prima volta (Di martedì 14 dicembre 2021) Una sonda spaziale americana ha 'toccato' il Sole , diventando il primo veicolo spaziale della storia a compiere tale impresa. Si tratta della Solar Parker Probe della Nasa , che ha volato attraverso ... Leggi su quotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Unaamericana ha 'to' il, diventando il primo veicolodella storia a compiere tale impresa. Si tratta della Solar Parker Probe della, che ha volato attraverso ...

Advertising

Corriere : Nasa, la sonda Parker Solar Probe ha toccato il Sole: è la prima volta. «Conquista monu... - rtl1025 : ?? 'Per la prima volta nella storia, un veicolo spaziale ha toccato il #Sole. La sonda #SolarParker della #Nasa ha… - repubblica : Nasa, la sonda Parker Solar Probe ha toccato il Sole - junioreraldo : RT @LaStampa: Per la prima volta nella storia una sonda ha toccato il Sole: le immagini della Nasa - DaniMoni72 : RT @LaStampa: Per la prima volta nella storia una sonda ha toccato il Sole: le immagini della Nasa -