Nasa, impresa storica: sonda spaziale 'tocca' il Sole per la prima volta (Di martedì 14 dicembre 2021) Una sonda spaziale americana ha 'toccato' il Sole , diventando il primo veicolo spaziale della storia a compiere tale impresa. Si tratta della Solar Parker Probe della Nasa , che ha volato attraverso ... Leggi su quotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Unaamericana ha 'to' il, diventando il primo veicolodella storia a compiere tale. Si tratta della Solar Parker Probe della, che ha volato attraverso ...

