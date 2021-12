Napoli, un infortunato vicino al rientro: potrebbe giocare con il Milan (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Napoli in vista del match di domenica sera, in programma allo Stadio San Siro contro il Milan, potrebbe recuperare un uomo importante. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ Kalidou Koulibaly potrebbe rientrare tra i convocati di Spalletti. Kalidou KoulibalyIl recupero resta però in dubbio ed i partenopei rischierebbero di ritrovare il proprio centrale solo a febbraio al termine della Coppa d’Africa. Il Napoli senza Koulibaly ha già lasciato diversi punti per strada: incassando il pareggio nei minuti finali contro il Sassuolo e incassando una doppia sconfitta consecutiva con Atalanta ed Empoli. Leggi su rompipallone (Di martedì 14 dicembre 2021) Ilin vista del match di domenica sera, in programma allo Stadio San Siro contro ilrecuperare un uomo importante. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ Kalidou Koulibalyrientrare tra i convocati di Spalletti. Kalidou KoulibalyIl recupero resta però in dubbio ed i partenopei rischierebbero di ritrovare il proprio centrale solo a febbraio al termine della Coppa d’Africa. Ilsenza Koulibaly ha già lasciato diversi punti per strada: incassando il pareggio nei minuti finali contro il Sassuolo e incassando una doppia sconfitta consecutiva con Atalanta ed Empoli.

