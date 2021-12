Napoli | mangia sushi al ristorante | Luca muore a 15 anni ' Indagato il ristoratore'

Advertising

romatoday : Mangia sushi e poi muore: aveva 15 anni - messveneto : Napoli, 15enne mangia sushi al Vomero e muore: indagate due persone: La vittima è Luca Piscopo, studente liceale di… - PaoloFestuccia : RT @LaStampa: Napoli, 15enne mangia sushi al Vomero e muore: indagate due persone - il_piccolo : Napoli, 15enne mangia sushi al Vomero e muore: indagate due persone - Massimilianosg3 : La Stampa: Napoli, 15enne mangia sushi al Vomero e muore: indagate due persone -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli mangia

Studente modello e acceso tifoso del, in occasione della partita contro l'Atalanta i sostenitori partenopei hanno esposto uno striscione in sua memoria.Ciononostante lo scorso 2 dicembre, il ragazzo, studente modello e acceso tifoso del, è deceduto. In occasione di- Atalanta è stato esposto uno striscione per ricordare la sua ...Saranno i risultati dell'autopsia a fare luce sulle cause della morte di un ragazzo napoletano di 15 anni, Luca Piscopo, sulla quale sta indagando la Procura di Napoli che contesta a ...Saranno i risultati dell'autopsia a fare luce sulle cause della morte di un ragazzo napoletano di 15 anni, Luca Piscopo, sulla quale sta indagando ...