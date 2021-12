Napoli, il punto sugli infortuni: tampone negativo per Zielinski, ha la tracheite (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Napoli fa la conta degli infortuni, Zielinski è negativo al tampone, Fabian Ruiz non si è allenato, solo palestra per Insigne. Lo staff medico e quello tecnico stanno cercando di recuperare qualche giocatore in vista della sfida con il Milan. Dal report odierno sull’allenamento del Napoli arriva qualche informazione sugli infortuni in casa Napoli. Napoli: report allenamento Dopo una prima fase di attivazione la squadra ha svolto lavoro di potenza aerobica, lavoro tecnico tattico e partita a campo ridotto. Insigne ha svolto lavoro di scarico in palestra. Fabian non si è allenato per sintomi influenzali. Koulibaly ha fatto terapie e personalizzato in palestra e in campo. Lobotka terapie e personalizzato in ... Leggi su napolipiu (Di martedì 14 dicembre 2021) Ilfa la conta deglial, Fabian Ruiz non si è allenato, solo palestra per Insigne. Lo staff medico e quello tecnico stanno cercando di recuperare qualche giocatore in vista della sfida con il Milan. Dal report odierno sull’allenamento delarriva qualche informazionein casa: report allenamento Dopo una prima fase di attivazione la squadra ha svolto lavoro di potenza aerobica, lavoro tecnico tattico e partita a campo ridotto. Insigne ha svolto lavoro di scarico in palestra. Fabian non si è allenato per sintomi influenzali. Koulibaly ha fatto terapie e personalizzato in palestra e in campo. Lobotka terapie e personalizzato in ...

