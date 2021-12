Napoli: “Girano foto fake di assembramenti sulle Luci” (Di martedì 14 dicembre 2021) di Monica De Santis La tregua di questo fine settimana, sotto il profilo delle condizioni climatiche, ha spinto tanti cittadini verso Salerno per vedere le Luci d’Artista. Tante persone che hanno spinto alcuni a segnalare assembramenti e qualche problema d’organizzazione… “C’è stata una grande affluenza di turisti, in questo fine settimana, – risponde il sindaco Vincenzo?Napoli, a margine della conferenza stampa di presentazione de La Traviata – ma mi sembra che le cose siano assolutamente sotto controllo da parte della ditta che si è appaltata il piano di sicurezza per il periodo delle Luci d’Artista. Mi dicono che Girano anche qualche foto fake, ritoccate per far sembrare che ci siano molti assembramenti, ma credo che la situazione sia diversa da ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 14 dicembre 2021) di Monica De Santis La tregua di questo fine settimana, sotto il profilo delle condizioni climatiche, ha spinto tanti cittadini verso Salerno per vedere led’Artista. Tante persone che hanno spinto alcuni a segnalaree qualche problema d’organizzazione… “C’è stata una grande affluenza di turisti, in questo fine settimana, – risponde il sindaco Vincenzo?, a margine della conferenza stampa di presentazione de La Traviata – ma mi sembra che le cose siano assolutamente sotto controllo da parte della ditta che si è appaltata il piano di sicurezza per il periodo delled’Artista. Mi dicono cheanche qualche, ritoccate per far sembrare che ci siano molti, ma credo che la situazione sia diversa da ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Girano Luci d'Artista e assembramenti, la replica del sindaco: 'Tutto sotto controllo' 'Non ci sono assembramenti, è tutto sotto controllo, girano foto ritoccate'. Dura replica del sindaco di Salerno , Vincenzo Napoli, a margine della conferenza stampa di presentazione de 'La Traviata'. La reazione Molti residenti si sono lamentati per ...

Caos Luci d'artista, il sindaco: 'Assembramenti? Situazione sotto controllo' ... in questo fine settimana - ha replicato il sindaco Vincenzo Napoli, a margine della conferenza ... Mi dicono che girano anche qualche foto fake, ritoccate per far sembrare che ci siano molti ...

