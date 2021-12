Napoli, affaticamento muscolare per Mario Rui. In dubbio per la prossima gara (Di martedì 14 dicembre 2021) Napoli, infortunio per Mario Rui Attraverso il report dell’allenamento odierni, la Ssc Napoli ha chiarito quelle che sono le conduzioni di Mario Rui. Il terzino … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 14 dicembre 2021), infortunio perRui Attraverso il report dell’allenamento odierni, la Sscha chiarito quelle che sono le conduzioni diRui. Il terzino … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ForzAzzurri1926 : NAPOLI, CLAMOROSO ALTRO INFORTUNIO IN CASA AZZURRA, SPALLETTI DISPERATO. CONTRO IL MILAN SARA' EMERGENZA TOTALE >>>… - NCN_it : GIUFFREDI: “PARISI, NAPOLI, E NON SOLO, INTERESSATO MA NON RIFARÒ ERRORI PASSATI; MARIO RUI USCITO AFFATICATO”… - IAMCALCIONAPOL : Napoli: le condizioni degli infortunati. Affaticamento anche per Rui - NCN_it : Qui #CastelVolturno – #MarioRui out per un affaticamento. #Fabian non si è allenato per l'influenza #Napoli… - allgoalsnapoli : UFFICIALE - Affaticamento per Mario Rui: il report della SSC Napoli #forzanapolisempre #MarioRui #seriea #sscnapoli… -