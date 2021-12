Myanmar: governo ombra riconosce criptovaluta come valuta ufficiale (Di martedì 14 dicembre 2021) Il governo di unità nazionale del Myanmar (NUG), l’esecutivo ombra istituito dalle forze pro-democrazia birmane dopo il golpe militare del primo febbraio scorso, ha annunciato di aver riconosciuto la criptovaluta Tether come propria moneta ufficiale per l’utilizzo a livello locale e come veicolo di finanziamento delle proprie attività. Myanmar: governo ombra riconosce la criptovaluta come Leggi su periodicodaily (Di martedì 14 dicembre 2021) Ildi unità nazionale del(NUG), l’esecutivoistituito dalle forze pro-democrazia birmane dopo il golpe militare del primo febbraio scorso, ha annunciato di aver riconosciuto laTetherpropria monetaper l’utilizzo a livello locale eveicolo di finanziamento delle proprie attività.la

