Musk | visionario e bastian contrario L' uomo dell' anno porta tutti in orbita

(Di martedì 14 dicembre 2021) Elon è il volto del 2021 per Time: il ceo di Tesla e Space X è stato scelto per le sue idee senza confini "Ha resuscitato la moribonda azienda spaziale americana". Ma non sono mancati anche i ...

Advertising

iosonocarrara : RT @agorarai: Il #moviolone di @iosonocarrara apre con la persona dell'anno: Time quest'anno ha nominato Elon Musk, miliardario, genio, vis… - agorarai : Il #moviolone di @iosonocarrara apre con la persona dell'anno: Time quest'anno ha nominato Elon Musk, miliardario,… - giannimacheda : “Clown, genio, bastian contrario, visionario, industriale, showman”. Ma la Persona dell’anno 2021 secondo Time è El… - messveneto : Elon Musk, un sogno tra le stelle: Il fondatore di Tesla e SpaceX chiude un 2021 mirabile come «persona dell’anno» … - leone52641 : RT @FrancoScarsell2: Per il Time è Elon Musk la persona dell'Anno 2021. La rivista USA,dedica la copertina al cofondatore e capo di Tesla.… -

Ultime Notizie dalla rete : Musk visionario

Elon è il volto del 2021 per Time: il ceo di Tesla e Space X è stato scelto per le sue idee senza confini "Ha resuscitato la moribonda azienda spaziale americana". Ma non sono mancati anche i ...Clown, genio, bastian contrario,, industriale, uomo di spettacolo, un folle ibrido di ... Con queste parole la rivista Time ha assegnato a Elonil riconoscimento di "Persona dell'Anno ...visionario, industriale, showman: un folle ibrido di Thomas Edison, P.T. Barnum, Andrew Carnegie e il Doctor Manhattan di ‘Watchmen'”. Musk: l’uomo più ricco al mondo. Ma non solo “La copertina della ...Elon è il volto del 2021 per Time: il ceo di Tesla e Space X è stato scelto per le sue idee senza confini "Ha resuscitato la moribonda azienda spaziale americana". Ma non sono mancati anche i fallimen ...