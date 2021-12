Muriel | cessione possibile per l’Atalanta a gennaio Juve per ora alla finestra

(Di martedì 14 dicembre 2021) Un fulmine a ciel sereno in casa Atalanta per quanto concerne il calciomercato. Se da una parte Jeremie Boga è sempre più vicino all’approdo in nerazzurro, dall’altra c’è Luische potrebbe essere destinato a partire. L’attaccante colombiano (tra infortuni e scelte tecniche) non è più titolare fisso, costringendo Gasperini a cambiare le carte offensive L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Crotone-Atalanta, 6^ giornata Serie A Biglietti Atalanta-Milan: ecco i POSTI DISPONIBILI Biglietti troppo cari?deve trovare un compromesso con i tifosi Amarcord Inter-Atalanta 1948, la prima vittoria a San Siro della storia bergamasca C’era una volta la tifoseria del: clima inaccettabile sugli spalti (serve ...

...è alle prese con la grana Luis. L'attaccante colombiano non è contento del ruolo di 'riserva' di Duvan Zapata e secondo l'Eco di Bergamo ha chiesto alla dirigenza bergamasca laa ...'Non è dato sapere se la società abbia concesso il via libera alladi? che con un'offerta intorno ai 20 milioni probabilmente sarebbe lasciato libero ? ma ci sono stati sondaggi per ...Un fulmine a ciel sereno in casa Atalanta per quanto concerne il calciomercato. Se da una parte Jeremie Boga è sempre più vicino all'approdo in nerazzurro, d ...Federico Pastorello, uno dei più importanti agenti del panorama calcistico, ha parlato ai microfoni di TMW durante la premiazione ...