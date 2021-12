Municipio XII Approvata all’unanimità mozione su Patrick Zaki

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 dicembre 2021) Questa mattina il Consiglio delXII di Roma Capitale ha approvatoladi sostegno e solidarietà nei confronti di, il giovane egiziano che frequentava un master all’Università di Bologna. Lo studente appena rientrato in Egitto era stato arrestato e incarcerato con le accuse di istigazione alla violenza, alle proteste, al terrorismo e gestione di un account social che punta a minare la sicurezza pubblica. Dopo richieste di scarcerazione arrivate da tutto il mondo, lo scorso 7 dicembre si è tenuta la terza udienza del processo, dopo che il Tribunale de Il Cairo ha prolungato ripetutamente la sua detenzione di 45 giorni alla volta per 22 mesi. Il magistrato ha disposto la scarcerazione di, ma non l’assoluzione, fissando una nuova udienza per ...