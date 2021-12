Movimento Giovani Imprenditori | all’evento di Natale la consegna del riconoscimento “BraveArt”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 14 dicembre 2021) È in programma martedì 14 dicembre alle 19, l’Evento dideldi Confartigianato Imprese Bergamo, la tradizionale occasione di ritrovo tra icapitani di impresa under 40, per lo scambio degli auguri per le prossime festività. L’incontro quest’anno verrà organizzato all’Accademia Carrara, luogo rappresentativo della cultura bergamasca con la quale Confartigianato Imprese Bergamo ha stretto una collaborazione pluriennale che prevede progetti e iniziative in vista di Bergamo-Brescia Capitali della Cultura 2023. Momento d’eccezione, durante l’evento, sarà ladel premio «», ilche Confartigianato e il, guidato dalla presidente ...