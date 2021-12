MotoGP | Bagnaia | “Anno prossimo dobbiamo partire forte sin da subito”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Il Mondiale non era l’obiettivo di quest’perché arrivavo da due stagioni difficili. La squadra ufficiale mi ha inserito nel team e mi sono trovato in una situazione serena. Ci siamo andati vicino, purtroppo c’è stato un errore alla seconda gara di Misano ma gli sportivi devono rischiare qualcosa in più per vincere. L’scorso cercheremo dida”. Queste le parole di ‘Pecco’, premiato ai Gazzetta Sports Awards come ‘Rivelazione dell’’ dopo il secondo posto nel Motomondiale in sella alla Ducati. SportFace.