Morto Riccardo Ehrman | il giornalista dell’Ansa che “fece cadere” il Muro di Berlino

(Di martedì 14 dicembre 2021) “Io gli feci tre domande. Gli chiesi se l’allentamento delle restrizioni valeva anche perOvest e lui rispose: ‘Sì, vale per tutte le frontiere’. Allora gli feci: ‘Senza passaporto?’. E lui mi disse: ‘Sì, solo con un documento d’identità’. E poi: ‘Ab wann?’, Da quando?. E lui disse: ‘Qui non c’è scritto, ma sono certo che è da subito. Da questo momento'”. Così, storico corrispondenteoggi a 92 anni, raccontò a ilfattoquotidiano.it come andò la conferenza stampa con cui in pratica “” ildi: fu sua la domanda decisiva al portavoce del politburo del partito socialista della Ddr, Guenter Schabowski, che la sera del 9 novembre 1989 dette l’annuncio che il confine che spaccava ...

E' morto lo storico corrispondente dell'Ansa dalla DDR Ehrman, che con la sua domanda innescò - come unanimemente riconosciuto - la caduta del muro di Berlino. Fu il giornalista che il 9 novembre 1989 chiese a Schabowski da quando i tedeschi dell'Est potevano spostarsi all'estero. Lui rispose: 'Da subito'. La sera del 9 novembre 1989 Erham fu portato in trionfo dai berlinesi.