Morto Riccardo Ehrman | corrispondente dell’Ansa testimone e “artefice” della caduta del Muro di Berlino

(Di martedì 14 dicembre 2021) È, giornalista e storicodi uno dei momenti crucialistoria contemporanea: ladeldie del regime sovietico. Erhman non era stato solo, bensì anche in partepoiché con una semplice domanda al capo del politburoGermania dell’est aveva trasmesso a tutti la risposta dando il via libera a quella folla di persone che si sono poi riversate in direzione: storico volto del giornalismo italiano Il giornalismo italiano ha perso uno dei suoi volti storici: ...

andreapurgatori : Morto Riccardo Ehrman, il giornalista che con la sua domanda 'fece cadere' il muro di Berlino - RaiNews : Giornalismo, è morto a Madrid a 92 anni Riccardo Ehrman - fattoquotidiano : Morto Riccardo Ehrman, il giornalista dell'Ansa che "fece cadere" il Muro di Berlino

"Quando entra in vigore il nuovo regolamento?", questa la domanda che passò alla storia, diEhrman, corrispondente dell'Ansa. "A quanto ne so, subito, da ora", fu la risposta con cui il portavoce del governo della Germania orientale, Günter Schabowski, annunciò la decisione di ...CosìEhrman , storico corrispondente dell' Ansa ,oggi a 92 anni, raccontò a ilfattoquotidiano.it come andò la conferenza stampa con cui in pratica 'fece cadere' il Muro di Berlino: fu ...Addio a Riccardo Ehrman, il giornalista dell’Ansa passato alla storia per aver fatto la domanda che ha fatto cadere il muro di Berlino nel 1989 ...Riccardo Erhman è morto a Madrid. Aveva 92 anni. Passò alla storia per aver annunciato prima di chiuneuq altro la caduta del muro.