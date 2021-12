Advertising

Althea70 : RT @MediasetTgcom24: Morte Cerciello, a processo il carabiniere che fotografò l'americano bendato in caserma #MarioCercielloRega https://t… - MediasetTgcom24 : Morte Cerciello, a processo il carabiniere che fotografò l'americano bendato in caserma #MarioCercielloRega… -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Cerciello

Leggi Anche Omicidio, il carabiniere che bendò Natale Hjorth: 'Volevo calmarlo' Leggi Anche Omicidio, condannati all'ergastolo due americani Elder e Hjorth E' fissato, invece, a ...Prima la condanna dei due ragazzi americani, poi l'indagine per le false testimonianze commesse durante il processo sulladel brigadiere dei carabinieri MarioRega . E adesso il processo ai carabinieri coinvolti nei fatti accaduti dopo ladel militare dell'Arma, ucciso in servizio il 26 luglio del ...Silvio Pellegrini era stato iscritto nel registro degli indagati per abuso d'ufficio e rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio per aver scattato e diffuso l'immagine di Christian Gabriel Nata ...Il militare deve rispondere di abuso d'ufficio e rivelazione del segreto. Anche il carabiniere che ha bendato il giovane è accusato di "eccesso di misure di rigore" ...