Montella su Balotelli | «Mai così concentrato | vuole la Nazionale»

(Di martedì 14 dicembre 2021) Vincenzo, a Tiki Taka ha parlato die del suo futuro, oltre che della Nazioanel di Roberto Mancini. Le sue parole Vincenzoha parlato a Tiki Taka die del suo volere la. Ecco le parole dell’allenatore dell’Adana Demirspor:– «Ha qualità tecniche straordinarie, è un bravo ragazzo che a volte si spegne un po’. L’ho trovato molto motivato e credo che nella sua carriera non sia mai stato. Sta crescendo, è un piacere allenarlo perché è un giocatore di un altro livello.tornare in. È motivato, ci crede, ha tre mesi per convincere Mancini che lo conosce molto bene.»– «Mancini ha fatto un lavoro straordinario ...

Una... mezza - luna di miele in Turchia. Mario Balotelli e Vincenzo Montella stanno davvero vivendo un periodo sereno in Super Lig, nell'Adana Demirspor (da poco promossa nel massimo campionato locale) che in estate ha scelto di puntare sulla ...