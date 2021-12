Montella: “Il Milan dei tanti giovani ha ampi margini di crescita” (Di martedì 14 dicembre 2021) Vincenzo Montella, ex allenatore del Milan ed oggi tecnico dell'Adana Demirspor in Turchia, ha parlato della lotta allo Scudetto in Serie A Leggi su pianetamilan (Di martedì 14 dicembre 2021) Vincenzo, ex allenatore deled oggi tecnico dell'Adana Demirspor in Turchia, ha parlato della lotta allo Scudetto in Serie A

Advertising

AndreaLazzer : RT @_schiaffino__: se il problema è Osti la soluzione è facile. Fosse così, cacci lui e la risolvi. Ma il Milan (come giustamente ricordava… - MilanPress_it : Così #Montella sul #Milan ?? - _schiaffino__ : se il problema è Osti la soluzione è facile. Fosse così, cacci lui e la risolvi. Ma il Milan (come giustamente rico… - CarnigliaFranco : @Lucaucce Notizia non giusta, Montella fu chiamato dal Milan, altrimenti sarebbe rimasto alla samp. La volontà di F… - gilnar76 : Montella: «Il #Milan può mogliorare, ha tanti giovani di grande qualità» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -