Monito Usa ai viaggiatori | evitate di andare in Italia

(Di martedì 14 dicembre 2021) “diin”, livello di allerta “molto alto”. È uno degli avvisi pubblicati sul sito dei Cdc, i Centri federali sanitari degli Stati Uniti, per i quali l’è tornata da oggi tra le destinazioni a rischio a causa della pandemia da Covid. I Cdc hanno elevato il livello d’allarme a ‘4’, cioè il più alto. Al primo punto si legge: “diin”. Al secondo: “Se dovete viaggiare in, assicuratevi di essere pienamente vaccinati”. E al terzo: “A causa della attuale situazione in, anche ipienamente vaccinati possono essere a rischio di prendere o diffondere le varianti del Covid”.