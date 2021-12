Mix vaccini | Crisanti | “Non abbiamo dati | quanto funziona?”

(Di martedì 14 dicembre 2021)il mix di? “Non, non sappiamo quale sia la protezione”. Il professor Andreapone domande relative alla vaccinazione eterologa contro il coronavirus, ormai di routine con la nuova fase della campagna di vaccinazione. “Un’informazione necessaria nel prossimo futuro riguarda la protezione per la popolazione. Ili otteniamo dai trial delle case farmaceutiche, che si sono concentrate su singoli. Non ho dubbi che la vaccinazione eterologa protegga per un certo periodo, ma nondi fatto iper capire chi è più o meno protetto”, dicea L’aria che tira. “Nessuno sa quale sia la combinazione migliore, perché nessuno ha fatto uno ...

Intervistato da Il Foglio, il virologo Andrea Crisanti punta l'indice contro "l'improvvisazione" che ha contraddistinto a suo dire la messa apunto del certificato verde. "Ho sempre detto che il Green ...