Milano | ripresa dominante | l' Olimpia travolge il Panathinaikos

(Di martedì 14 dicembre 2021) Secondo successo consecutivo in Eurolega per l'AXche spegne il, 75 - 54, e resta al terzo posto in classifica .che prende le redini della sfida dopo la pausa lunga, ...

Secondo successo consecutivo in Eurolega per l'AXche spegne il Panathinaikos, 75 - 54, e resta al terzo posto in classifica . Olimpia che prende le redini della sfida dopo la pausa lunga, trascinata dalle giocate di Hall e dalla consistenza ...A confermarlo in una nota è la compagnia Qantas Airways che scommette sulladei viaggi, ... Barcellona, Francoforte, Nizza, Madrid, Parigi" e altre 15 località italiane "inclusee ...La squadra di coach Ettore Messina centra la seconda vittoria di fila dopo quella di venerdì scorso contro il Monaco e si porta momentaneamente al terzo posto della classifica d’Eurolega.Settimana con il doppio impegno di EuroLeague per l'Olimpia Milano (9-5), ed entrambe le gare si disputano sul parquet amico del Forum di Assago. In quella di stasera arriva il Panathinaikos ...