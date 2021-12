Milano-Cortina 2026, Malagò: “Giochi a più basso costo di sempre” (Di martedì 14 dicembre 2021) “La grande scommessa, a livello di infrastrutture, delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, sarà quella di avvicinare il più possibile le distanze di Milano con Bormio e di Venezia con Cortina“. A parlare è il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel corso del suo intervento all’incontro ‘Territori Olimpici: la Lombardia protagonista”, in corso di svolgimento a Palazzo Lombardia. “La nostra Olimpiade sarà quella a piu’ basso costo di sempre”, ha aggiunto. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 14 dicembre 2021) “La grande scommessa, a livello di infrastrutture, delle Olimpiadi di, sarà quella di avvicinare il più possibile le distanze dicon Bormio e di Venezia con“. A parlare è il presidente del Coni, Giovanni, nel corso del suo intervento all’incontro ‘Territori Olimpici: la Lombardia protagonista”, in corso di svolgimento a Palazzo Lombardia. “La nostra Olimpiade sarà quella a piu’di”, ha aggiunto. SportFace.

Advertising

sportface2016 : Milano-Cortina, le parole di #Malagò - glooit : Milano-Cortina: Fontana, non aspettiamo a far partire opere leggi su Gloo - MarcoTroiano8 : RT @davideGra: Il compleanno del Milan è oggi o il 16 dicembre? Ne parleremo alla presentazione del libro 'Tifosi milanisti per sempre'. L'… - AnthonyACM7 : RT @davideGra: Il compleanno del Milan è oggi o il 16 dicembre? Ne parleremo alla presentazione del libro 'Tifosi milanisti per sempre'. L'… - LUZrossonero : RT @davideGra: Il compleanno del Milan è oggi o il 16 dicembre? Ne parleremo alla presentazione del libro 'Tifosi milanisti per sempre'. L'… -