Milan-Napoli, una battaglia all’ultimo sangue già ricca di feriti (Di martedì 14 dicembre 2021) Sfida decisiva quella tra Milan e Napoli che si gioca all’insegna dell’unico comune denominatore tra le due squadre: gli infortuni La Serie A riserva grandi emozioni ed è sicuramente con il cuore in gola che i tifosi del Napoli e del Milan stanno vivendo questo inizio di stagione. Le due compagini, infatti, si stanno avvicendando in vetta alla classifica. Un duello tra nord e sud che talvolta vede vincere il Duomo con la sua “Madunina”, talvolta il Maschio Angioino. Le sorprese però sono sempre dietro l’angolo. Bisogna tenere alta la guardia per assicurarsi il primato a fine stagione, perché altrimenti le concorrenti per il titolo fanno di quel momento di debolezza il proprio momento di forza. Ed è un po’ questo quello che è successo nell’ultimo turno di campionato. Il Milan, infatti, ha pareggiato ... Leggi su zon (Di martedì 14 dicembre 2021) Sfida decisiva quella trache si gioca all’insegna dell’unico comune denominatore tra le due squadre: gli infortuni La Serie A riserva grandi emozioni ed è sicuramente con il cuore in gola che i tifosi dele delstanno vivendo questo inizio di stagione. Le due compagini, infatti, si stanno avvicendando in vetta alla classifica. Un duello tra nord e sud che talvolta vede vincere il Duomo con la sua “Madunina”, talvolta il Maschio Angioino. Le sorprese però sono sempre dietro l’angolo. Bisogna tenere alta la guardia per assicurarsi il primato a fine stagione, perché altrimenti le concorrenti per il titolo fanno di quel momento di debolezza il proprio momento di forza. Ed è un po’ questo quello che è successo nell’ultimo turno di campionato. Il, infatti, ha pareggiato ...

Advertising

AntoVitiello : Da #Milanello, allenamento defaticante terminato da poco. #Pioli ha concesso due giorni di riposo (come da programm… - capuanogio : Evasione fiscale e riciclaggio: sotto accusa #Ramadani, l'agente delle stelle. Acquisite le carte dei suoi rapporti… - capuanogio : Il ranking #Uefa per club dopo la prima fase delle coppe europee 2021/2022: 8° #Juventus 11° #Roma 23° #Napoli 24… - cn1926it : #Spalletti scuote la squadra in vista del #Milan: “È un’opportunità per ripartire” - loocaferree : @vittxbug ?? #Milan, #Giroud vicino al rientro con il #Napoli. Per #Leao appuntamento a gennaio, stesso discorso per Rebic @cmdotcom -