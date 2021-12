Milan-Napoli, piove sul bagnato per Spalletti: il giocatore verso il forfait (Di martedì 14 dicembre 2021) Durante la sfida di domenica scorsa al Diego Armando Maradona, Piotr Zielinski ha lasciato il campo di gioco poco dopo il 20? a causa di problemi respiratori. Come da prassi, il centrocampista polacco è stato sottoposto a tampone molecolare che ha dato esito negativo. Napoli Zielinski Milan ll club partenopeo ha specificato che il calciatore non ha preso parte all’allenamento a causa di una tracheite. Ancora in dubbio quindi la sua presenza nel big match contro il Milan di domenica sera a San Siro. Il suo 2021 potrebbe essere terminato. A rischio anche la presenza di Ruiz. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport. Ilaria Pacilio Leggi su rompipallone (Di martedì 14 dicembre 2021) Durante la sfida di domenica scorsa al Diego Armando Maradona, Piotr Zielinski ha lasciato il campo di gioco poco dopo il 20? a causa di problemi respiratori. Come da prassi, il centrocampista polacco è stato sottoposto a tampone molecolare che ha dato esito negativo.Zielinskill club partenopeo ha specificato che il calciatore non ha preso parte all’allenamento a causa di una tracheite. Ancora in dubbio quindi la sua presenza nel big match contro ildi domenica sera a San Siro. Il suo 2021 potrebbe essere terminato. A rischio anche la presenza di Ruiz. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport. Ilaria Pacilio

