Milan | Maldini apre il casting per la difesa | tre piste per sostituire Kjaer

Leggi su serieanews

(Di martedì 14 dicembre 2021) Per ovviare all’infortunio di, fuori fino a fine stagione, ilpunta tre nomi per il mercato di gennaio: via al. Reduce dallo scialbo pareggio di Udine, comunque secondo in classifica a un punto dai cugini dell’Inter e dunque perfettamente in linea con le aspettative di inizio stagione, ilguarda all’ormai imminente Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.