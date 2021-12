Milan | Maldini apre il casting per la difesa | tre nomi per soddisfare Pioli

(Di martedì 14 dicembre 2021) Per ovviare all’infortunio di Kjaer, fuori fino a fine stagione, ilpunta treper il mercato di gennaio: via al. Reduce dallo scialbo pareggio di Udine, comunque secondo in classifica a un punto dai cugini dell’Inter e dunque perfettamente in linea con le aspettative di inizio stagione, ilguarda all’ormai imminente Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Sono due le strade chee Massara possono percorrere nella sessione di riparazione. Ilpotrebbe infatti anticipare a gennaio un investimento che avrebbe fatto l'estate prossima su un ...... sono ben 21 su 29 i giocatori dela essersi fermati almeno una volta in stagione. Si fa prima a contare i "superstiti": Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Kalulu, Tonali, Saelemaekers,e ...È un momento complicato per il Milan, che in una settimana ha perso la Champions e il primo posto in campionato. Come sottolinea il Corriere della Sera, alla luce anche dei numerosi ...Il Milan cerca un centrale per il mercato di gennaio. Secondo le ultime notizie di calciomercato i rossoneri sarebbero pronti ad investire per un big già durante il prossimo calciomercato, anticipando ...