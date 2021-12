Milan: Leao non gioca col Napoli (Di martedì 14 dicembre 2021) Rafa Leao non giocherà la partita Milan-Napoli, ancora problemi di infortuni per Stefano Pioli che deve fare a meno anche di Kjaer, Calabria e Rebic. La sfida tra Milan e Napoli sarà segnata anche dalle assenze. Nel Milan mancherà Leao che ritornerà solo nel 2022. Come riporta Corriere della Sera gli esami strumentali a cui si è sottoposto Leao hanno confermato la piccola lesione al bicipite femorale rimediata lo scorso 4 dicembre durante la gara con la Salernitana e quindi l’ex Lille salterà anche la gara del 22 dicembre contro l’Empoli. Tra gli indisponibili Pioli ha anche Kjaer e Rebic, mentre Calabria è in forte dubbio per la gara Milan-Napoli che si gioca domenica 19 dicembre. Una buona notizia ... Leggi su napolipiu (Di martedì 14 dicembre 2021) Rafanon giocherà la partita, ancora problemi di infortuni per Stefano Pioli che deve fare a meno anche di Kjaer, Calabria e Rebic. La sfida trasarà segnata anche dalle assenze. Nelmancheràche ritornerà solo nel 2022. Come riporta Corriere della Sera gli esami strumentali a cui si è sottopostohanno confermato la piccola lesione al bicipite femorale rimediata lo scorso 4 dicembre durante la gara con la Salernitana e quindi l’ex Lille salterà anche la gara del 22 dicembre contro l’Empoli. Tra gli indisponibili Pioli ha anche Kjaer e Rebic, mentre Calabria è in forte dubbio per la garache sidomenica 19 dicembre. Una buona notizia ...

