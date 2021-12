Mick Foley | “Gargano ha fatto bene a lasciare la WWE visto come trattano quelli della sua taglia”

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Intervistato da Wrestling Inc Daily la leggenda del wrestlingha parlato dell’addio alla WWE di Johnny, che da qualche giorno è diventato a tutti gli effetti un free agent, essendo scaduto il suo contratto., che è stato fortemente critico con i licenziamentiWWE dell’ultimo anno, ha approvato pienamente la scelta di. “Sono stato molto critico negli ultimi mesi riguardo ai licenziamenti fatti e asono stati trattati i wrestler. Su, nei panni di un giovane, ci avrei pensato più volte prima di credere che quello che viene proposto dal team creativo sia la cosa migliore per me” ha detto la leggenda hardcore, che ha poi aggiunto: “Nei panni di Johnny, conosci già i precedenti di ...

Anche il WWE Hall of Famer ha voluto condividere il suo doloro nell'aver appreso la terribile notizia. Un anno davvero triste per il mondo del Wrestling, che nei mesi scorsi ha dovuto dire ... Nel corso della sua formidabile carriera, Mick Foley ha vinto ben 27 titoli (di cui quattro mondiali). Prima di approdare nella compagnia di Stamford, ha militato nella World Championship Wrestling, n ... Il mondo del Wrestling ha dovuto prematuramente dire addio a Jimmy Rave, ex superstar di TNA, Ring of Honor e altre federazioni indipendenti.