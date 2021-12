Michelle Hunziker pronta per debuttare con il suo primo one woman show: l’indiscrezione (Di martedì 14 dicembre 2021) Michella Hunziker è da sempre una delle conduttrici più amate nel panorama televisivo italiano. La showgirl riesce sempre a mettere d’accordo tutti con la sua spontaneità e la simpatia che la contraddistinguono in ogni situazione. Attualmente, l’ex moglie di Eros Ramazzotti è impegnata con le ultime puntate di All together now. Il prossimo 19 dicembre … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 14 dicembre 2021) Michellaè da sempre una delle conduttrici più amate nel panorama televisivo italiano. Lagirl riesce sempre a mettere d’accordo tutti con la sua spontaneità e la simpatia che la contraddistinguono in ogni situazione. Attualmente, l’ex moglie di Eros Ramazzotti è impegnata con le ultime puntate di All together now. Il prossimo 19 dicembre … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

CinnyCinzia : RT @tvblogit: ?Il 2022 di @therealhunzigram vede un one woman show in prima serata su Canale 5. Siete pronti? L'anteprima del nostro HIT è… - medialife55 : C'è chi si deve accontentare di Serena Autieri e chi di Michelle Hunziker con un grande varietà in prima serata..a… - SunshineMarcoB : Livello di pagliaccitudine di questa coppia: oltre la soglia della misurabilità. Scene così mal recitate non si ved… - Luca_zone : RT @tvblogit: ?Il 2022 di @therealhunzigram vede un one woman show in prima serata su Canale 5. Siete pronti? L'anteprima del nostro HIT è… - 95_addicted : RT @tvblogit: ?Il 2022 di @therealhunzigram vede un one woman show in prima serata su Canale 5. Siete pronti? L'anteprima del nostro HIT è… -