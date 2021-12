Mezzo pesante sbanda e finisce contro un muro: ferito il camionista (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Città di Castello (Perugia), 14 dicembre 2021 - Un uomo è rimasto ferito in un incidente stradale sulla statale che collega Città di Castello ad Arezzo. Il ferito è il conducente di un Mezzo pesante ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Città di Castello (Perugia), 14 dicembre 2021 - Un uomo è rimastoin un incidente stradale sulla statale che collega Città di Castello ad Arezzo. Ilè il conducente di un...

Advertising

LaStampa : Incidenti sul lavoro: un mezzo pesante si ribalta nel Varesotto, muore un operaio - reginadiquori : o sono troppo leggera o troppo pesante, non ho vie di mezzo. fisicamente odio i miei fianchi - geomsalvatores2 : RT @5stelletv: OPERAIO È MORTO A VARESE, SCHIACCIATO DA UN MEZZO PESANTE IN UN CANTIERE - UN ALTRO, DIPENDENTE DI AGENZIA FUNEBRE, È PRECIP… - Andrea44cssm : RT @SoldatinoA: Cercavamo mascherine quando costavano 8 euro ed ora, fatto il vaccino, non la vogliamo indossare. Cosa non è chiaro ? La m… - 5stelletv : Varese, operaio muore schiacciato da un mezzo pesante -