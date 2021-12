Meteo Roma del 14-12-2021 ore 06:10 (Di martedì 14 dicembre 2021) Meteo ben ritrovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord stabilità piena al mattino con macchinine in via Lungo la Pianura Padana al pomeriggio a te su un transito di nuvolosità irregolare su tutti i settori ma senza fenomeni associati in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto concedi poco o irregolarmente nuvolosi al centro o cieli in prevalenza soleggiato e al mattino su tutti i settori al pomeriggio nuvolosità in transito su Toscana e Marche nessuna variazione prevista altrove in serata ancora tempo asciutto con Cieli poco nuvolosi sulle regioni centrali maggiori aperture a te se nella notte al sud Al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su ratei precipitazioni tra Irpinia e Basilicata al pomeriggio non sono previste variazioni sostanziali con maggiori addensamenti tra Molise e Campania in serata stabilità ... Leggi su romadailynews (Di martedì 14 dicembre 2021)ben ritrovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord stabilità piena al mattino con macchinine in via Lungo la Pianura Padana al pomeriggio a te su un transito di nuvolosità irregolare su tutti i settori ma senza fenomeni associati in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto concedi poco o irregolarmente nuvolosi al centro o cieli in prevalenza soleggiato e al mattino su tutti i settori al pomeriggio nuvolosità in transito su Toscana e Marche nessuna variazione prevista altrove in serata ancora tempo asciutto con Cieli poco nuvolosi sulle regioni centrali maggiori aperture a te se nella notte al sud Al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su ratei precipitazioni tra Irpinia e Basilicata al pomeriggio non sono previste variazioni sostanziali con maggiori addensamenti tra Molise e Campania in serata stabilità ...

Advertising

ilmeteoit : #ROMA, #TORNADO a #Fiumicino. Il #VIDEO quasi in #Diretta - quartomiglio : ARIA GELIDA in rotta verso l’EUROPA: Italia nel mirino entro le festività di NATALE e CAPODANNO – ecco cosa accadrà… - eliocacciaf : RT @Roma: Mattina sereno o poco nuvoloso, pomeriggio sereno, sera poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni medio-alte Temperature a… - CittadinidiTwtt : RT @Roma: Mattina sereno o poco nuvoloso, pomeriggio sereno, sera poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni medio-alte Temperature a… - Roma : Mattina sereno o poco nuvoloso, pomeriggio sereno, sera poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni medio-alte… -